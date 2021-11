Konzernumbau: Thyssen-Chefin Merz will offenbar über Stahlabspaltung abstimmen

Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz will einem Magazin-Bericht zufolge auf der Hauptversammlung im Februar 2023 über eine Abspaltung der Stahlsparte abstimmen lassen. Merz wolle alle Aktien bis auf eine Minibeteiligung an die Altaktionäre von Thyssen-Krupp verschenken, berichtete das „Manager Magazin“ am Mittwoch vorab.