Kooperation Ford-Chef zurückhaltend bei Ausbau der Allianz mit VW

MiamiDer Chef des US-Autobauers Ford, Jim Hackett, hat sich zurückhaltend über eine Ausweitung der Allianz mit Volkswagen geäußert. Grundsätzlich sei Ford zwar offen für Investitionen anderer Autobauer in sein Geschäft mit autonomen Fahrzeugen, erklärte Hackett in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Reuters.