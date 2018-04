Kooperation mit Alibaba: Daimler, Audi und Volvo setzen auf künstliche Intelligenz aus China

Alibaba hat sich nicht nur am chinesischen Elektroauto-Start-up Xiaopeng Motors beteiligt, sondern wagt auch ausgefallene Experimente. In Kooperation mit dem US-Autokonzern Ford hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr in Guangzhou eine Automaten für den Autokauf errichtet. Dort können interessierte Käufer sich mit ihrer Kreditkarte für eine kostenlose Probefahrt identifizieren und das Auto gleich mitnehmen.