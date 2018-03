Kooperation mit Great Wall: BMW will Elektro-Mini in China bauen

FrankfurtBMW und der chinesische Autobauer Great Wall streben ein Gemeinschaftsunternehmen zum Bau von Elektroautos der BMW-Marke Mini in China an. Die beiden Unternehmen gaben am Freitag bekannt, eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben zu haben. Vertragliche Details der Kooperation müssten noch vereinbart werden, so seien Produktionsstandort und Investitionssumme noch offen.