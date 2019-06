Kosten für die Wirtschaft Klimawandel birgt Milliardenrisiko – und Billionenchance

Der Chemie-Konzern Bayer (Umsatz: 39,6 Milliarden Euro) gibt zu Protokoll, er erwarte „zwischen 2018 und 2021 (…) aufgrund der möglichen kontinuierlichen Verschärfung des EU-Emissionshandels Gesamtkosten in Höhe von 25 bis 50 Millionen Euro“. Zu den Chancen des Klimawandels teilen die Leverkusener mit: „Der landwirtschaftliche Betrieb ist stark an das Klima gebunden. Dürren und extreme Niederschläge können schwerwiegende Auswirkungen auf die Ernteerträge haben. Eine klimabedingte Veränderung der Häufigkeit dieser extremen Wetterereignisse kann zu einer erhöhten Nachfrage nach Produkten führen, die in der Lage sind, sich an extremere Bedingungen anzupassen und die dazu beitragen, die Erträge zu schützen und zu steigern.“



Siemens berichtet, zwischen den Geschäftsjahren 2016 und 2020 insgesamt 100 Millionen Euro „in die Verbesserung der Energieeffizienz an unseren eigenen Standorten“ zu investieren, was nach 2020 zu Energiekosteneinsparungen von rund 20 Millionen Euro pro Jahr führen soll.