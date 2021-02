Krebs-Spezialist: EU-Kommission erlaubt Siemens Healthineers Varian-Übernahme

In den USA haben die Aufsichtsbehörden FTC und CFIUS bereits grünes Licht gegeben. In China steht die Erlaubnis dagegen noch aus. Siemens Healthineers und Varian arbeiten seit 2012 in einer strategischen Partnerschaft zusammen, bei der sie in der Krebsbehandlung die Röntgengeräte und Scanner von Healthineers mit den Therapiesystemen von Varian kombinieren.