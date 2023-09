Krebstherapie: Moderna und Immatics schmieden Milliardendeal für Krebsmedikamente

Der US-Biotechkonzern Moderna hat mit dem Tübinger Krebsspezialisten Immatics eine potenziell milliardenschwere Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen neuartige Krebstherapien entwickeln, wie sie am Montag mitteilten. Dabei soll auch ein in der Entwicklung befindliches Krebsmittel von Immatics in Kombination mit einem mrNA-Krebsimpfstoff von Moderna in Studien getestet werden.