Kredite Die finanzielle Lage der Meyer Werft ist angespannt

Kurzum: Die Abhängigkeit vom Kreuzfahrtbusiness ist zu hoch. Um das Auftragsrisiko zu reduzieren, versucht die Werft bereits andere Geschäftsfelder zu erschließen. So startete im vergangenen Jahr in Papenburg der Bau des ersten von zwei Marine-Schiffen, die Meyer in Kooperation mit der Bremer Lürssen-Werft produziert. Auch im wachsenden Markt für Megajachten und beim Bau von Konverterplattformen für die Produktion von Windenergie auf See will das Unternehmen mitmischen. Doch ob das ausreicht, um die Meyer Gruppe wirklich wetterfest zu machen, ist noch offen.



