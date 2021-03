Kreuzfahrtschiffe Dieses Unternehmen baut Achterbahnen für Schiffe – die nicht fahren dürfen

Aufgrund der Unterschiede zwischen Schiffs- und Stahlbautoleranzen ist es Hartwig zufolge notwendig, die komplette Achterbahn vorab an Land zu montieren. So kann die Montagemethodik getestet werden. Der Aufwand macht sich preislich bemerkbar: Die interaktive Achterbahn auf dem Schiff kostet „einen einstelligen Millionenbetrag“, sagt Hartwig. Genauere Angaben will der Maurer-Rides-Projektleiter nicht machen. Aber zum Vergleich: Die schnellste und höchste Achterbahn Deutschlands, die „Silver Star“ im Europapark, kostete 14 Millionen Euro.



Ursprünglich sollte die weltweit erste Achterbahn, die auf einem Schiff verbaut ist, mit einer Länge von 220 Metern ihre Premiere auf der neuen „Mardi Gras“ von Carnival Cruise Line – dem neusten und größten Schiff der Reederei – im Herbst 2020 feiern. Und auch die zweite Bahn aus der Maurer-Rides-Schmiede steht in den Startlöchern: Auf dem Festland in Güstrow hat „Global Dream“ bereits ihre 300 Meter langen Probefahrten erfolgreich bestanden und muss jetzt nur noch auf das Schiff der Reederei Dream Cruises gebaut werden. Dann könnten die Fahrten beginnen. Theoretisch. Wäre da nicht Corona.