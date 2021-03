Kreuzfahrtschiffe Dieses Unternehmen baut Achterbahnen für Schiffe – die nicht fahren dürfen

Der Geldabfluss von der Reederei Norwegian Cruise Line betrug nach eigenen Angaben im vierten Quartal des Jahres 2020 155 Millionen Euro. Darüber hinaus fielen zwölf Millionen Euro pro Monat für Investitionen in Maßnahmen für den Neustart an. Für das erste Quartal 2021 rechnet das Unternehmen mit ähnlichen Verlusten.



Noch steht die Branche also nahezu still. Aber die Branchenvertreter sind zuversichtlich. „Sobald das Verbot aufgehoben wird, sind sicherlich wieder Kreuzfahrten in Deutschland möglich“, sagt Helge Gremmersdorf, Pressesprecher von Cruise Lines International Association (CLIA). Die Branche habe bereits bewiesen, dass Fahrten unter den Hygieneauflagen sicher durchgeführt werden können. Dazu gehören die Tests, Abstandswahrung und Maskenpflicht an Bord. Trotz den Einschränkungen ist sich Gremmersdorf sicher: Bis mindestens 2022 werde die Nachfrage nach Kreuzfahrtreisen steigen.