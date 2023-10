Krieg in Israel Das Hamas-Problem der deutschen Wirtschaft ist nur ein Vorgeschmack

Dass Peking in den nächsten Jahren nach der in seinen Augen abtrünnigen Provinz Taiwan greifen wird, sahen Experten schon vor dem neuen Nahostkonflikt als durchaus wahrscheinlich an. Vielleicht geht es aber auch schneller: Sollten die USA bald in einem Israelkrieg gebunden sein, wäre das eine regelrechte Einladung für China. Und dann? Geben sich die Konzerne wieder so überrascht? Fragen zu Katar weichen sie allesamt aus. Als Staatsbürger verstört einen das, als Aktionär sollte es einen nervös machen.