Kriegsfolgen: Linde-Anlagenbau steht nach Russland-Sanktionen vor Stellenabbau

Der für das Geschäft zuständige Vorstand Jürgen Nowicki sprach in einer Betriebsversammlung via Videokonferenz von „notwendigen strukturellen Maßnahmen am Standort Pullach“ und einem einschneidenden Personalabbau, wie aus einem Schreiben des Betriebsrats an die Belegschaft hervorgeht, das Reuters vorliegt. Mit den Russland-Aufträgen wäre der Standort vor den Toren Münchens auf Jahre ausgelastet gewesen.