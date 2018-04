Krim-Sanktionen: Russischer Vize-Ministerpräsident nennt Siemens „unzuverlässig“

MoskauSiemens kann für Russland nach den Worten des stellvertretenden Ministerpräsidenten Arkadi Dworkowitsch nach einem Streit mit russischen Unternehmen wegen illegal auf die Ukraine gelieferten Gasturbinen kein verlässlicher Partner mehr sein. „Wie können wir länger mit Siemens zusammenarbeiten nach dem, was sie getan haben – nämlich unsere Kollegen faktisch mit Sanktionen belegt haben?“, zitierte die Nachrichtenagentur Ria am Freitag Dworkowitsch auf einem Forum in Krasnojarsk. „Leider können sie (Siemens) kein zuverlässiger Partner mehr sein.“ Siemens lehnte eine Stellungnahme zu den Äußerungen ab.