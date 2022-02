Krise bei Henkel Im Verteidigungsmodus

Trotzdem soll der Umbau mehr Hoffnung auf die Zukunft geben. Ein gebündelter Geschäftsbereich für die Konsumgüter sei die „optimale Lösung“ für alle Beteiligten, so Knobel. Die Vorbereitung seien bereits getroffen, auch eine Struktur innerhalb der Sparte sei nun klarer: So soll es mit Laundry & Home Care (Waschmittel und Spülmittel) und Hair (Friseurgeschäft) künftig zwei global organisierte Produktbereiche geben. Die anderen Marken sollen regional geführt werden. Die erste Führungsriege stehe bereits fest, so Knobel. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen soll konzernweit von aktuell 38 Prozent in drei Jahren auf 50 Prozent steigen.