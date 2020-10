Kriselnde Stahlsparte Armin Laschet: Staatseinstieg bei Thyssen steht „nicht auf der Tagesordnung“

Die IG Metall hat sich für einen Einstieg des Staates beim Stahlbereich von Thyssen-Krupp ausgesprochen. Das Unternehmen sei in NRW „systemrelevant“, hatte der nordrhein-westfälische Bezirksleiter der IG Metall, Knut Giesler, gesagt. Es gehe um mehr als 100.000 Arbeitsplätze, die insgesamt am Stahl hingen. Deshalb sei die Politik in der Verantwortung. Auch Laschet hatte die Stahlindustrie als „systemrelevant“ bezeichnet.