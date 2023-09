Kriselnder Licht- und Sensorkonzern Tabula Rasa bei AMS Osram: So hart greift der neue Chef durch

Kamper hatte Ende Juli ein konzernweites Sparprogramm angekündigt mit dem Ziel, das operative Ergebnis um 150 Millionen Euro zu verbessern, und dabei einen Stellenabbau nicht abgeschlossen.



Lesen Sie auch: Neuer AMS-Osram-Chef räumt auf – und baut um



Das Geschäft mit traditionellen Autolampen schrumpft zwar insgesamt, doch baut AMS Osram seine Marktführerschaft in diesem Geschäft aus. Auch insgesamt verliere die Sparte derzeit kaum an Umsatz, heißt es in den Unternehmenskreisen. AMSP macht den weitaus größten Teil des Segments „Lampen und Systeme“ aus, das im ersten Halbjahr bei 631 Millionen Euro Umsatz einen Ergebniseinbruch um zwei Drittel auf 45 Millionen Euro verzeichnete.