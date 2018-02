Osram entscheidet erst im Spätsommer über kriselndes Leuchtengeschäft

Osram will sich bei der Weichenstellung für das defizitäre Leuchtengeschäft nicht drängeln lassen. Bis Spätsommer werde eine Entscheidung getroffen, bekräftigte Vorstandschef Olaf Berlien bei der Hauptversammlung in München. "Diese Zeit wollen wir uns gemeinsam nehmen und im Aufsichtsrat intensiv diskutieren." Osram prüfe nach wie vor alle Möglichkeiten für das Geschäft mit Beleuchtung von Straßen, großen Gebäuden oder Stadien: Kooperation, Partnerschaft, Verkauf oder Verbleib im Konzern. Die Marktsituation in den USA bleibe schwierig. Teilweise gebe es auch hausgemachte Probleme, sagte Berlien. "Wir haben im Bereich des Leuchtengeschäfts Hausaufgaben. Diese gehen wir ganz entschlossen an."