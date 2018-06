Stahlkonzern ThyssenKrupp wegen Deal mit Tata Steel in Bedrängnis

ThyssenKrupp gerät einem Medienbericht zufolge bei dem geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel in Bedrängnis. Der US-Investor Elliott habe in einem Brief an ThyssenKrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger den Plan für die Stahl-Allianz zu den bisher verabredeten Bedingungen kritisiert, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".