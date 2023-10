Kritik an Habecks Industriestrategie „Energie wird in Deutschland dauerhaft teuer sein“

In der Strategie stecken also mehr Wünsche als Wirklichkeit?

Politik strebt häufig die Quadratur des Kreises an, um es allen recht zu machen – aber das funktioniert am Ende nicht. Wir haben jetzt eine Situation, in der die Regierung die Energieverknappung mitbetrieben hat und sich wundert, dass das problematische Folgen hat. Wenn die Politik die energieintensive Industrie nun doch halten will, dann sollte man die Energiepolitik eben ändern, beispielsweise Schiefergasförderung zulassen. Stattdessen wird in die Staatskasse gegriffen, um Milliardensubventionen zu zahlen.