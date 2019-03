Kritik einfach weglächeln Das Erfolgsgeheimnis von Gwyneth Paltrow

Man kann all das, was Gwyneth Paltrow an diesem Nachmittag erzählt, als gutes Marketing abtun. Aber es sind eben auch wichtige Gedanken, die gut in eine neue Wirtschaftswelt passen. Eine Welt, die im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung unsicherer geworden ist. Eine Welt, in der auch diejenigen immer selbstbewusster ihren Platz in den Führungsetagen einfordern, die bislang zu kurz gekommen sind: Frauen und Einwanderer, Menschen mit einer Behinderung und Leute ohne Uni-Abschluss.