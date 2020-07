Krupp-Stiftungs-Chefin Ursula Gather fordert Handlungsfreiheit für Vorstand bei Suche nach Stahl-Partner

Die Krupp-Stiftung, mit knapp 21 Prozent größte Aktionärin von Thyssenkrupp, stehe hinter dem angeschlagenen Unternehmen. „Die Lage war schon vor der Pandemie herausfordernd und ist durch sie noch herausfordernder geworden“, sagte Gather. Nach dem Verkauf der Aufzugsparte sei sie jedoch „zuversichtlich, dass das Unternehmen wieder Wasser unter den Kiel bekommt.“ Davon hängen auch die künftigen Aktivitäten der Stiftung ab, die in diesem Jahr keine Dividenden von Thyssenkrupp erhält. „Was wir in diesem Jahr fördern, ist von langer Hand geplant und finanziert. Wir sind vorbereitet. Aber ewig geht das natürlich nicht“, sagte Gather im Interview.



Die Chefin der Krupp-Stiftung Ursula Gather spricht im Interview über vermeintliche und echte Konflikte im Aufsichtsrat, einen Stahlkonzern ohne Stahl und die Förderung von Gemeinwohl in Krisenzeiten. Lesen Sie das Interview hier – und die dazugehörige Geschichte aus der aktuellen WirtschaftsWoche hier.