Künstliche Intelligenz: Bosch bringt generative KI in die Fabrik

Derart geschult, erkennt die Software in einem Bosch-Werk in Hildesheim, in dem Elektromotoren gebaut werden, nun Fehler an Schweißungen von Kupferdrähten. Der KI-Algorithmus prüft an Staturen, den festen Teilen von Elektromotoren, ob jeweils bis zu 300 Schweißungen pro Seite korrekt durchgeführt worden sind. Nur in Zweifelsfällen zieht die Software einen Menschen zu Rate.