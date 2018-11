Kuka-Chef Reuter geht unfreiwillig „Ich gehe nicht gern, ich bin traurig“

An der Börse kam die Nachricht in jedem Fall nicht gut an: Die Kuka-Aktie verlor am Montag 2,5 Prozent.



Anleger zeigten sich wohl auch deshalb wenig begeistert, weil unklar ist, wie es für den deutschen Roboterhersteller unter chinesischer Anteilsmehrheit nun weiter geht. Einen dauerhaften Nachfolger haben Kuka und sein Hauptaktionär Midea noch nicht gefunden. Am 6. Dezember übernimmt deshalb vorübergehend Finanzchef Peter Mohnen die Konzernleitung und der Kuka-Manager Andreas Pabst die Führung der Finanzen.



Mit dem ehemaligen Investmentbanker Reuter geht nicht nur die Galionsfigur, die Kuka nach der Krise Selbstbewusstsein und Erfolg zurückbrachte, sondern auch der Mann, der die 2016 eingefädelte und 2017 vollzogene Übernahme durch den Hausgeräte-Hersteller Midea vorantrieb. Diese hatte eine hitzige Debatte über chinesische Investoren in Deutschland angeheizt: Während Kritiker einen Abzug von Know-how und Arbeitsplätzen sowie eine mögliche Einflussnahme des chinesischen Staates befürchten, begrüßen andere das Interesse der Geldgeber und betonen die Chancen für den Ausbau des Geschäfts im wichtigen chinesischen Markt.