Kuka und die Chinesen: „Ich hoffe, dass sich das nicht zur Katastrophe entwickelt“

Natürlich wissen alle, dass die mögliche Übernahme sensibles Gelände berührt. Kuka spielt in der Industrie 4.0, also der Digitalisierung der Produktion, eine Schlüsselrolle. China wiederum gilt in der Automatisierung als wichtigster Wachstumsmarkt. Die Roboterdichte ist in der Autoindustrie in Deutschland dreimal, in anderen Industriebranchen zehnmal so hoch. Gleichzeitig sind die Chinesen natürlich auch an der Technologie interessiert.