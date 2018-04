Kunststoffhersteller: Covestro-Chef Thomas übergibt vorzeitig seinen Posten

LeverkusenDer Kunststoffhersteller Covestro hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt. „Wir hatten einen sehr ermutigenden Start in das Jahr“, sagte Vorstandschef Patrick Thomas am Freitag auf der Hauptversammlung in Bonn. Für das erste Quartal geht er unverändert von einer deutlichen Ergebnissteigerung aus.