Covestro war 2015 vom Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer an die Börse gebracht worden, der noch 14 Prozent hält. Im März war das Unternehmen früher als erwartet in den Dax aufgerückt und hatte dort ProSiebenSat.1 ersetzt. Eigentlich war der Aufstieg von Covestro in die erste Börsenliga erst für September erwartet worden.