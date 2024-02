Kunststoffkonzern: Schwache Nachfrage belastet Covestro – 2024 wieder Ergebnisplus möglich

„Das Jahr 2023 war eines der schwierigsten für die chemische Industrie in den letzten Jahrzehnten: Anhaltende geopolitische Spannungen, weltweite Konjunkturschwäche und hohe Energiepreise, insbesondere in Europa“, sagte Covestro-Chef Markus Steilemann. „Hinzu kommen vor allem in Deutschland eine Vielzahl struktureller Probleme. Die insgesamt schwache Nachfrage aus unseren Kernindustrien spiegelt sich entsprechend in unseren Ergebnissen wider.“ Doch 2024 könnte es wieder aufwärtsgehen: Covestro erwartet einen operativen Gewinn zwischen 1,0 und 1,6 Milliarden Euro.