Kunststoffspezialist Wettbewerbsdruck macht Covestro zu schaffen

Unter dem Strich fiel der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wegen Rückstellungen im Zusammenhang mit einem Sparprogramm um etwas mehr als 9 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. So will Covestro - wie bereits bekannt - in der Verwaltung die Kosten senken und rechnet sich spätestens für 2021 jährliche Einsparungen von rund 350 Millionen Euro aus.