Kupferhersteller Aurubis EU-Kommission hat Bedenken an Sparten-Verkauf

Aurubis hatte Mitte Februar erklärt, mit den familiengeführten Wieland-Werken in Ulm in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Verkauf des Segments Flachwalzprodukte zu stehen. Damals hieß es, der Unternehmensbereich komme auf einen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Er umfasst unter anderem Fabriken in den USA, den Niederlanden, Finnland und Deutschland. Der Kaufvertrag war dann Mitte März unterzeichnet worden. Über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.