 Kupferhütte: EU-Kommission untersagt Verkauf von Aurubis-Sparte an Wieland

Brüssel, HamburgDie EU-Kommission hat die Pläne von Europas größter Kupferhütte Aurubis für den Verkauf ihrer Walzproduktsparte an die Ulmer Wieland-Werke durchkreuzt. Durch den Zusammenschluss wäre ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Folge eines geringeren Wettbewerbs bei Kupferwalzprodukten und höherer Preise für die verarbeitende Industrie entstanden, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel. Die von Wieland angebotenen Abhilfemaßnahmen reichten nicht aus, um die Bedenken auszuräumen.