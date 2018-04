Kupferkonzern: Aurubis einigt sich mit Wieland-Werken über Verkauf von Sparte

Die Sparte Flat Rolled Products umfasst Produktionsstandorte in den USA, den Niederlanden, Finnland und Deutschland, die Kundencenter in der Slowakei, Italien und Großbritannien sowie die weltweite Verkaufsorganisation. Außerdem zählt ein Anteil von 50 Prozent an der Tochter Schwermetall dazu. Die andere Hälfte liegt bereits bei den Wieland-Werken. Schwermetall erwirtschaftete mit 300 Beschäftigten zuletzt einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro. Die Sparte Flachwalzprodukte allein kommt mit 1740 Mitarbeitern auf einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. Aurubis beschäftigt insgesamt rund 6500 Mitarbeiter.