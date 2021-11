Kurssturz des schwäbischen Batterieherstellers: Varta-Chef Herbert Schein: „Diese Situation war nicht vorhersehbar“

Sie schreiben, der „verzögerte Start von neuen Kundenprojekten im dritten Quartal führte zu einem verringerten Umsatzwachstum“. Und „einige der größten Kunden haben durch lokale Lockdowns an Standorten in Asien ihre Produktion zeitweise nicht aufrechterhalten können“. Probleme bei Rohstoff- und Chiplieferungen gibt es nicht erst seit gestern. Hätten Sie diese Situation nicht vorhersehen können?

Auch während der gesamten Corona-Krise haben wir jegliche Engpässe bei Varta bestens gemanagt. Es kam bei uns zu keinen Produktionsausfällen. Jedoch hat sich die Situation an den weltweiten Märkten in den letzten Monaten zugespitzt. Und jetzt hatte es doch einen Einfluss auf unsere Umsatzprognose, die wir im Frühjahr gemacht hatten und wobei diese Situation nicht vorhersehbar war.