Laborausrüster: Sartorius hebt Umsatzprognose an

FrankfurtEin unerwartet starkes Geschäft mit der biopharmazeutischen Industrie stimmt den Laborausrüster Sartorius zuversichtlich für das laufende Geschäftsjahr. Das Göttinger Unternehmen hob am Dienstag seine Umsatzprognose für 2018 an und geht zu konstanten Wechselkursen nun von einem Umsatzwachstum von etwa zwölf bis 15 Prozent aus. Bislang war ein Zuwachs von neun bis zwölf Prozent in Aussicht gestellt worden.