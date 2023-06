Laborausrüster Sartorius senkt Prognosen fürs zweite Halbjahr

An den mittelfristigen Plänen für 2025 etwas zu ändern, gebe es allerdings keinen Grund. „Die aktuelle Nachfragesituation nach der Pandemie sieht Sartorius als eine Phase an, welche die grundlegenden sehr positiven Wachstumstreiber der Life-Science- und Biopharmaka-Märkte nur temporär überlagert“, hieß es in der Mitteilung.