Laborausrüster : Sartorius verliert Finanzvorstand

Lehmann arbeitet bereits seit 1999 für Sartorius, mit Ausnahme der Jahre 2004 bis 2006, in denen er für den Chemiedistributor Biesterfeld das Konzerncontrolling leitete. Vor sechs Jahren wurde Lehmann zum Finanzvorstand ernannt. Zuvor war der 48-Jährige Finanzchef für das Amerika-Geschäft von Sartorius. An der Börse kam die Personalie nicht gut an: Sartorius-Aktien verloren fast drei Prozent und gehörten zu den größten Verlierern im Dax.