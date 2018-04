Laborausrüster: Schwacher Dollar schmälert Gewinn von Sartorius

DüsseldorfDer Laborausrüster Sartorius hat zum Jahresauftakt die Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Euro zu spüren bekommen, seine Jahresziele aber dennoch bestätigt. „Erfreulich deutlich hat der Auftragseingang in beiden Sparten zugelegt, so dass wir optimistisch auf die kommenden Monate blicken und unsere Gesamtjahresprognose bestätigen“, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg am Dienstag. Gleichwohl hätten die Währungseffekte das Gewinnwachstum im ersten Quartal gedämpft. An der Börse kam die Nachricht nicht gut an: Die Aktie gab um über sechs Prozent auf 107 Euro nach.