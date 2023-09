Laborbetreiber: Finanzinvestor Cinven will Laborkette Synlab vollständig kaufen

Zu einer Empfehlung an die Aktionäre, ihre Papiere an Cinven zu je zehn Euro zu verkaufen, konnte sich der Vorstand aber nicht durchringen. Nur für kurzfristig orientierte Aktionäre könne das sinnvoll sein. Die Großaktionäre Novo (17 Prozent) und der kanadische Pensionsfonds OTPP (acht Prozent) wollen allerdings ihre Anteile komplett an Cinven verkaufen, Firmengründer Bartl Wimmer zum Teil.