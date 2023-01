Laborbetreiber: Kartellverfahren gegen Synlab in Portugal – Aktie fällt auf Allzeit-Tief

Die im SDax notierte Synlab-Aktie fiel in der Folge nach der Eröffnung am Donnerstag zwischenzeitlich um 6,8 Prozent auf ihr Allzeittief von 10,79 Euro. Im Laufe des Nachmittags stabilisierte die Aktie sich fünf Prozent im Minus bei etwa elf Euro. Vor einem Jahr war sie noch gut doppelt so viel wert.