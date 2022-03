„Längst nicht alles gut“ Bayer peilt 2022 deutliches Ergebnisplus an

Negative Währungseffekte und höhere Kosten haben Bayer im vergangenen Jahr einen Ergebnisrückgang eingebrockt. 2022 soll es aber wieder aufwärts gehen: Umsatz und Ergebnis sollen deutlich zulegen, wie der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern am Dienstag mitteilte. Vorstandschef Werner Baumann peilt bereinigt um Währungseffekte einen Umsatzanstieg auf rund 46 Milliarden Euro an und ein Ergebnis vor Sondereinflüssen (Ebitda) von etwa zwölf Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz um 6,5 Prozent auf gut 44 Milliarden Euro, währungsbereinigt stand ein Plus von knapp neun Prozent zu Buche. Das Ergebnis sank um 2,5 Prozent auf 11,18 Milliarden.