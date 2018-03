Lafarge-Holcim: Der neue Chef räumt beim Zementriesen auf

Jetzt will Jenisch den Konzern verschlanken und auf Expansion trimmen. Bis 2022 sollen die Umsätze um drei bis fünf Prozent wachsen. Seine Mission: „Wir wollen zu einem der am schnellsten wachsenden Baustoffunternehmen der Welt werden“. Aktionäre reagierten auf die Zahlen mit Enttäuschung. Die Lafarge-Aktie war am Freitag am schweizerischen Aktienmarkt der größte Verlierer.