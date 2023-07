Landbasiertes LNG-Terminal „Versorgungsinfrastruktur darf nicht auf Kante genäht sein“

Die Deutsche Umwelthilfe argumentiert: Es lohnt sich nicht, in landbasierte Terminals zu investieren, weil die schwimmenden Terminals im Jahr 2027, wenn Ihr Terminal fertig sein soll, den LNG-Bedarf auch schon abdecken.

Das ist, erstens, nicht richtig. Bei der Bedarfsanalyse muss man die sogenannte N-minus-eins-Strategie berücksichtigen, die wir in Deutschland sinnvollerweise verfolgen. Das bedeutet: Man muss den Ausfall des derzeit größten Energielieferanten – der Pipeline aus Norwegen – einkalkulieren und dann immer noch in der Lage sein, genug Erdgas zu importieren. Mit schwimmenden Terminals alleine wäre das schwierig. Zweitens darf man auch nicht nur auf Deutschland blicken, sondern muss unser Infrastrukturprojekt im europäischen Kontext sehen. Gerade die Länder südlich und südöstlich von Deutschland sind darauf angewiesen, dass wir die Infrastruktur vorhalten, die diese Länder auch brauchen. Und drittens hat man im Laufe dieses Jahres auch gesehen, dass die schwimmenden Terminals, die so genannten FSRUs – lange nicht so schnell und so zuverlässig am Start waren wie ursprünglich gehofft. Deshalb ist es sicher sinnvoll, auf die jetzt geplante Anzahl an Terminals zu setzen. Versorgungsinfrastruktur darf nicht auf Kante genäht sein.