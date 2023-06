Landwirtschaft: Bayer will die große Bühne

So richtig will das Agrargefühl nicht aufkommen, als Rodrigo Santos die Bühne betritt. Durch die abgedunkelten Fenster des Konferenzsaals im ersten Stock eines Wolkenkratzers im New Yorker Financial Districts kann man den Verkehr den Broadway entlang kriechen sehen. An Landwirtschaft erinnert hier nicht viel. Zwar grenzt das Gebäude an den Zuccotti Park, eine kleine leicht begrünte Oase in der Betonlandschaft der Metropole, die als Heimat der „Occupy Wall Street“ kurzzeitig internationale Berühmtheit erlangte, doch an Felder oder Gewächshäuser erinnert an diesem Dienstagnachmittag nur wenig. Daran können auch die aufrechtstehenden Pflanzenarrangements mit integriertem Bayer-Logo nichts ändern, die die Bühne einrahmen. In der Lobby des Gebäudes stehen einige Mais-Pflanzen aus Plastik. Der Crop Science Innovation Summit des Konzerns erinnert so mehr an Corporate als an Kuhstall.