Landwirtschaft: Deutsches Ebersperma ist Exportschlager

Seit 2018 beliefert die Besamungsunion Schwein mit Sitz in Stuttgart Kunden in Polen und Tschechien. Rund 14.000 Tuben je Monat seien das inzwischen, sagt Wesoly. Ein weiterer Anbieter neben den Stuttgartern ist eine Firma aus Dahlenburg im Kreis Lüneburg, die Bundes Hybrid Zuchtprogramm (BHZP) GmbH. Sie setzt auf Märkte in Spanien und Italien, aber auch Osteuropa wie Rumänien, Bulgarien und Ungarn, wie Geschäftsführer Stephan Welp sagt. Von 1,6 Millionen Spermaportionen im vergangenen Jahr sei knapp ein Zehntel exportiert worden. „Der Hauptmarkt allerdings ist und bleibt Deutschland.“