Lange Liste von Klagen: Deutsche Maschinenbauer fordern besseren Marktzugang in China

Deutschlands Maschinenbauer fordern mehr Marktzugang in China. Zunehmend mehr Unternehmen der Branche äußern sich kritisch über das Geschäftsklima in China. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA), Thilo Brodtmann, legte am Mittwoch vor der Presse in Peking eine lange Liste von Klagen vor.