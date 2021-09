Daimler-Truck soll vom Autokonzern Daimler abgespalten und separat an die Börse gebracht werden. Die Daimler-Aktionäre werden laut Unternehmen am 1. Oktober bei einer Hauptversammlung darüber entscheiden. Laut Daimler-Truck-Chef Martin Daum ist der Hersteller stark von den Engpässen bei Halbleiterprodukten betroffen. Man habe zahlreiche, noch unfertige Fahrzeuge auf Halde produziert, hatte Daum unlängst der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ gesagt. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, werden diese Fahrzeuge von Kunden dringend gebraucht.



Mehr zum Thema: Neben Verbrennermotor oder elektrischem Antrieb gibt es auch noch die Möglichkeit Wasserstoff. Aber was ist der bessere und klimafreundlichere Antrieb im Lkw? Wasserstoff oder Batterie? Die WirtschaftsWoche hat mit zwei Entwicklern gesprochen, die es wissen müssen. Der eine ist pro, der andere contra Wasserstoff-Lkw.