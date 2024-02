Kaum ein Anlageskandal sorgte so für Aufsehen wie die Pleite der S&K-Gruppe, benannt nach ihren Gründern Stephan Schäfer und Jonas Köller. Polizei und Staatsanwaltschaft setzten dem Treiben im Februar 2013 ein Ende. Mehr als 1000 Ermittler durchsuchten bundesweit rund 130 Wohn- und Geschäftshäuser. Nach einem Mammut-Prozess am Landgericht Frankfurt wurden beide nach vier Jahren Untersuchungshaft im Jahr 2017 wegen Untreue zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. 2019 beziehungsweise 2021 meldeten sie Privatinsolvenz an. Die WirtschaftsWoche berichtet zuletzt exklusiv, dass die einstigen S&K-Gründer wieder in der Immobilienbranche tätig sein sollen.