Lebensmittel „Palmöl ist ein bisschen zu Unrecht in Verruf geraten“

Es ist rot-bräunlich, steckt im Fruchtfleisch der Ölpalme und verarbeitet mindestens in der Hälfte aller Lebensmittel – ob in Schokoladencreme, Keksen, Fertigpizza, Margarine oder Brühwürfeln. Die Rede ist von Palmöl. Über die Hälfte der gut 1,1 Millionen Tonnen Palmöl, die die Deutschen jährlich verbrauchen, stecken außerdem in Biokraftstoff als Diesel-Beiprodukt. Der Rest geht beispielsweise in Tierfutter, Waschmittel, Kerzen oder Kosmetik. Als der weltweit größte Lieferant Indonesien einen Exportstopp verkündete – den er schnell wieder kassierte nach Protesten im eigenen Land – war der Schreck groß. Dabei ist Palmöl hochumstritten, immer wieder kursieren Aufrufe von Umweltschützern, das Fett im Supermarkt zu boykottieren. Ein Blick in die Lebensmittelverarbeitung zeigt, wie schwierig das ist.