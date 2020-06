Leihwagengeschäft: Volkswagen erwägt Rückkauf von Europcar

Die Volkswagen AG ist Insidern zufolge in Übernahmegesprächen mit dem französischen Autovermieter Europcar. Volkswagen habe sich an Europcar gewandt, um sein Interesse an einer Übernahme zum Ausdruck zu bringen und die im Verkehr zunächst übliche Sorgfaltspflicht („Due Diligence“) durchzuführen, sagte einer der Insider am Dienstag. Der Deal würde es dem deutschen Autobauer ermöglichen, seine Flotte besser zu nutzen, erklärten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Einigung sei angesichts der finanziellen Belastung durch den Virus-Ausbruch alles andere als sicher, fügten die Quellen hinzu.