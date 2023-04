Leistungsprämien: Tesla-Mitarbeiter in Shanghai protestieren gegen Bonus-Kürzungen

Die Beschäftigten des Tesla-Werks in Shanghai haben in den sozialen Medien ihrem Frust über Bonuskürzungen freien Lauf gelassen. Sie seien am Wochenende über Kürzungen ihrer Leistungsprämien informiert worden, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Online-Posts und Gesprächen mit Mitarbeitern in der chinesischen Industriemetropole. Dabei schreckten die Tesla-Arbeiter nicht davor zurück, ihrem Ärger auch über den Kurznachrichtendienst Twitter Luft zu machen, der dem Tesla-Chef Elon Musk gehört und in China gesperrt ist.