Leuchtenhersteller : Zumtobel schreibt weiter rote Zahlen

Der neue Firmenchef Alfred Felder, der bisher Vertriebsvorstand war, will den Konzern nun wieder auf Spur bringen und Einsparungen umsetzen. „Hier werden wir klare Maßnahmen und Ziele setzen und in diesem Prozess auch sämtliche Strukturen, Unternehmensabläufe aber auch Märkte und Produktportfolios ergebnisoffen auf den Prüfstand stellen“, sagte der Manager. Ergebnisse will er im Juni präsentieren.